In manette con un chilo di hashish in auto, 28enne scarcerato

Il 28enne arrestato dai carabinieri di Formia nella notte tra mercoledì e giovedì perché trovato con un chilo di hashish in auto, suddiviso in dieci panetti, venerdì è stato scarcerato.

In giornata il presunto pusher, V.A. le sue iniziali, nativo di Gaeta ma residente a Santi Cosma e Damiano, è comparso per l’interrogatorio di convalida davanti al gip del Tribunale di Cassino Alessandra Casinelli, sostenuto in videoconferenza dal carcere di Rebibbia.





Assistito dall’avvocato Pasquale Di Gabriele, il 28enne ha risposto alle domande del giudice, che a margine ha accolto la tesi difensiva, incentrata sul sostenuto uso personale di parte della droga e sulla dimostrazione della capacità patrimoniale sottesa all’acquisto della stessa. Considerando la dinamica dei fatti e delle responsabilità per come emersa, nonostante la rilevante quantità di stupefacente finita sotto sequestro alla fine il gip ha disposto gli arresti domiciliari.