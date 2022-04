Il litorale di Fondi protagonista del Campionato regionale di surfcasting

Ancora un’importante gara di pesca sul litorale fondano. Il prossimo appuntamento con il campionato regionale di surfcasting, organizzato dal comitato FIPSAS Lazio, è in programma domani, 23 aprile.

La prova, valida per le qualificazioni al campionato italiano 2022, vedrà la partecipazione dei circa 100 atleti che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle precedenti sfide.





Tra i migliori d’Italia anche due atleti fondani: il presidente del Surfcasting Fondi Gino Trani e il vicepresidente Gerardino Di Cicco.

“In uno solo weekend moltissime motivazioni per venire a Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – un evento di street food, un concerto di musica classica con musicisti di fama internazionale e persino un’importante gara di pesca. Questo fermento è motivo di orgoglio per l’intera amministrazione e non posso che ringraziare tutti coloro che cooperano per valorizzare, in innumerevoli modi diversi, il territorio e il lunghissimo litorale fondano”.

“Siamo sempre pronti – commenta Giovanni Pannozzo, delegato alla caccia e alla pesca – ad affiancare e a supportare gli atleti e gli organizzatori di eventi riguardanti il mondo della pesca le cui declinazioni sono moltissime e rappresentano un indotto importante sia dal punto di vista sportivo che turistico. La nostra città vanta ampie spiagge e splendide acque idonee ad ospitare questi grandi eventi che, ricordiamo, vengono sempre organizzati nel rispetto della natura e dell’ecosistema”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente e allo Sport Fabrizio Macaro che ha ribadito agli organizzatori l’importanza di rispettare e tutelare il tratto di arenile occupato durante la competizione.

La gara si svolgerà dalle 19:00 alle 23:00 mentre l’accreditamento, che verrà effettuato presso il ristorante “Re Trombone”, avrà inizio alle ore 16:00.