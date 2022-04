Il ‘Maggio dei Libri’ approda anche quest’anno a Cisterna di Latina

Per il sesto anno consecutivo, il Comune di Cisterna di Latina aderisce e promuove la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, con un fitto calendario di iniziative. Grande successo ha avuto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato con delibera di giunta n. 60 del 06/04/2022, volto a raccogliere proposte progettuali da inserire nella programmazione “Maggio dei Libri a Cisterna di Latina 2022”.

Le manifestazioni nazionali prenderanno il via sabato 23 aprile, in concomitanza con la Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore, per poi proseguire durante tutto il mese di maggio.





Ventisei gli appuntamenti culturali di promozione del libro e della lettura a Cisterna, rivolti a tutta la comunità, tra cui le letture in biblioteca per bambini in età prescolare, le letture ad alta voce tematiche e in maschera, mostre espositive di laboratori creativi, incontri con gli autori e illustratori.

Il 23 aprile alle ore 10.00 presso la Biblioteca comunale, ad inaugurare questo mese di letture e libri saranno l’associazione musicale Caetani con l’evento ‘Dolce Canto’, percorso di esplorazione musicale rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi e le loro famiglie, e il gruppo di volontari Nati per Leggere Nati per la Musica con le letture ad alta voce rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

La campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” pone come obiettivo la rivalutazione del valore sociale della lettura in quanto elemento altamente formativo per una consapevole crescita personale, culturale e civile.

È promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in collaborazione con l’Associazione italiana editori. Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione nazionale Italiana per l’Unesco.

Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Cultura del Comune di Cisterna al numero 06.96834330 o inviare una mail a: biblioteca@comune.cisterna.latina.it

SCARICA QUI IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ‘MAGGIO DEI LIBRI’ 2022 (FORMATO PDF)