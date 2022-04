Gestione del “Palamendola”, fino a giugno ci pensa il Comune

In attesa che venga individuato un nuovo soggetto per la gestione del “Palamendola” come si procederà? Con una delibera di giunta è stato stabilito che la gestione temporanea dell’impianto sportivo “Palamendola” nel periodo compreso tra 26.04.2022 e 30.06.2022 sarà svolta dal personale comunale. Parliamo quindi dei servizi di apertura e chiusura temporanea della struttura, nonché di pulizia, gestione e manutenzione dell’impianto saranno assicurati dal personale comunale;

In cosa consiste la gestione temporanea? “L’impianto -si legge nella delibera di giunta – resterà aperto ogni giorno dalle ore 15:00 alle 21 :00. Laddove lo richiedano i calendari delle federazioni e per il solo svolgimento dell’attività agonistica, la struttura sarà attiva anche nei giorni festivi. L’apertura mattutina sarà garantita esclusivamente su richiesta delle Istituzioni scolastiche per lo svolgimento di iniziative didattiche connesse all’attività sportiva”.





La nuova procedura per l’assegnazione della struttura arriva a seguito di un contenzioso davanti al Tar promosso da una polisportiva dopo l’assegnazione della struttura, mediante bando, ad una SSD. Ed ora è tutto da rifare.