Fondi Street Food: aperitivi, degustazioni e musica nel centro storico

«Dopo il grande successo riscosso la vigilia di Natale, torna nel centro storico ‘Fondi Street Food’, l’evento più atteso da giovani, buongustai e amanti del cibo di strada. La data da segnare in agenda è, di nuovo, il 24 ma, questa volta, le miti temperature di aprile consentiranno di vivere ancora meglio le location: Piazza Giacomo Matteotti e Piazza Duomo». Lo rendono noto dal Comune.

Profumi, musica e divertimento inizieranno a pervadere le stradine del centro a partire dalle 17, quando prenderà il via una staffetta di sapori e concerti. A dare il via alle danze, nell’accezione letterale dell’espressione, saranno gli allievi della Joydance Asd di Antonella Monforte, con un’esibizione classica e moderna. Tra i momenti di intrattenimento non mancheranno angoli dedicati ai più piccini, come il “Teatro d’Arte dei Burattini” di Silvio e Stefania Cocuzzo, a cura dell’Associazione Culturale “Indaco”. Gli spettacoli, che si svolgeranno in piazza Duomo, avranno inizio alle 18.





Alle 18:30 il programma entrerà nel vivo con il ritmo irresistibile e contagioso dei Mama’s Bag, band composta dalla magnifica voce di Claudia Di Spigno, accompagna da Klajd Kalaja alla chitarra, Giose Tufano alla batteria e alle percussioni e Luca Tufano al basso. Il gruppo eseguirà un repertorio anni ’90 che farà ballare grandi, piccini e soprattutto ragazzi cresciuti nei mitici anni di “What is love”, “Believe” e “Blue (Da Ba Dee)”.

Giusto il tempo di recuperare le energie con un aperitivo, un drink e un boccone e si ritorna a cantare con i RockSottoAssedio, tribute band di Vasco Rossi. Il gruppo, che ha già fatto sognare le piazze della città di mezza Italia, si esibirà nel centro storico di Fondi con un repertorio di grandi classici e brani più recenti. Ad accompagnare la voce graffiante di Mirko Renda, i musicisti Luigi La Rocca e Stefano Ciotola (chitarra), Francesco Barberini (basso e cori), Claudio Catanzani (tastiere) e Marco Lombardo (batteria). Cambio musica alle 23:30 con il live dj set di Nicola Rosa per una serata al chiaro di luna che si prospetta indimenticabile.

«Dopo la Festa del Cioccolato e le fontane danzanti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – proseguono i grandi eventi volti a destagionalizzare la programmazione e attrarre presenze nel centro storico. Il tutto, naturalmente, con il coinvolgimento dei pub, delle attività e dei ristoranti locali che partecipando insieme al ‘Fondi Street Food’ fanno rete e collaborano per un obiettivo comune».

«Un programma completo, adatto a tutte le età, per attrarre presenze e destagionalizzare la programmazione degli eventi – commenta Cristian Peppe, presidente della commissione Turismo e Politiche Giovanili e consigliere con delega al centro storico – dopo le prove generali di Natale, l’evento torna con la stessa formula, alla vigilia di un giorno di festa e in un periodo caratterizzato da lunghe giornate e clima mite. L’auspicio è quello di poter coinvolgere e attrarre, anche dai comuni limitrofi, molti giovani ma anche famiglie e turisti. Colgo occasione per ringraziare i ragazzi che, con il coordinamento di Antonio Simonelli, stanno tecnicamente e materialmente organizzando l’evento».

Media partner Radio Show Italia 103e5. L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi, si svolgerà alla presenza e con il prezioso supporto del comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Falchi di Pronto Intervento.