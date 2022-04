Corden Pharma: “Gruppo pronto a rilevare l’azienda”

“Dopo quattro lunghi anni di vertenza sindacale che ha riguardato la Corden Pharma, storica azienda del settore farmaceutico del nostro territorio i cui lavoratori e le loro famiglie hanno vissuto questo tempo con ansia e profondo dispiacere, finalmente grazie alla sensibilità ed al senso pratico del prefetto di Latina Maurizio Falco ed alla tenacia continua della Confail, da sempre è stata impegnata in prima linea con i lavoratori per dare prospettiva futura al lavoro dell’azienda e di scongiurare la sua chiusura che sembrava inevitabile, a partire da oggi il destino di azienda e lavoratori si è illuminato di nuova luce“. Lo dice il segretario della Failc Confail di Latina, Giovanni Chiarato.

“Il tavolo di oggi, richiesto dalla Confail e convocato dal prefetto con la partecipazione di Regione Lazio con gli assessorati al Lavoro ed allo Sviluppo Economico, Mise, dirigenza Corden Pharma, associazioni di categoria industriale, sindacati e la sindaca di Sermoneta, ha evidenziato l’interesse di un forte gruppo industriale del settore farmaceutico nel rilevare e rilanciare il sito aziendale della Corden Pharma con tutti i dipendenti in carico“.





“Il delegato della nuova azienda che coltiva il progetto di subentro, ingegner De Rosa, ha informato che se la trattativa dovesse andare in porto come sembra il sito subirà delle modifiche alle linee produttive per l’immissione diretta nel mercato di prodotti bio-farmaceutici di nuova concezione”.

“Tutto questo – prosegue Chiarato – è stato possibile dopo che la Confail ha convintamente richiesto ed ottenuto, nell’ottobre 2021, sei mesi di cassa integrazione, oggi prorogata per altri sei mesi, senza ricorrere ai licenziamenti e questo tempo ha permesso a noi di cercare le sinergie necessarie per il rilancio del sito industriale con il primo tavolo convocato dal Prefetto del 16 marzo scorso e di esperire tutte le strade possibili per scongiurare il ridimensionamento e la successiva chiusura dell’azienda. Va detto che il Prefetto è stato attivo e caparbio, motivato sicuramente dalla volontà di preservare il lavoro, fonte di reddito di decine e decine di famiglie pontine”.

“La soddisfazione è tanta ma – conclude il segretario provinciale Failc Confail – il nostro ruolo è quello di restare la fianco dei lavoratori della Corden Pharma, come dei tutti i lavoratori dei comparti che rappresentiamo, e di continuare nella difesa del diritto al lavoro, come la nostra costituzione ci chiede”.