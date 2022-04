Basket, sconfitta a Piacenza per i nerazzurri della Benacquista Latina

Le parole di coach Franco Gramenzi: “Siamo soddisfatti della buona prestazione, nonostante le assenze la squadra non ha mai mollato, ha combattuto fino alla fine. Sicuramente abbiamo commesso alcuni errori banali, che ci sono costati la partita, ma di fronte avevamo un avversario di alto livello, con giocatori importanti che ha meritato la vittoria. La permanenza in Serie A2 rimane una certezza, già acquisita precedentemente, per il resto accettiamo il verdetto del campo, consapevoli che il nostro campionato è stato senza dubbio condizionato da tre episodi determinanti: l’infortunio di Dambrauskas, quello di Fall e infine il Covid”.