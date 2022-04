Tangeri, il Marocco fonte di ispirazione per il poeta ponzese De Luca

Innamorato della cultura mediterranea, il poeta Antonio De Luca, di Ponza, continua nella sua peregrinazione di porti in porto. E Tangeri, in Marocco, continua ad essere per lui fonte di ispirazione

Tangeri





una brezza di primo

pomeriggio filtra sottile attraverso le persiane

della mia stanza

semichiuse

nella casa centenaria

dove albergo

tra le ombre dei vicoli della Medina

fin su alla kasbah sale

quell’odore di salmastro

misto a spezie

nella quiete

della lentezza delle cose

sopra la città

i gabbiani volano

durante tutto il giorno

uno stridio che si sente ovunque

un andirivieni di ali bianche

davanti alle finestre sopra i pati

tutto mi ricorda la città natale di Napoli

cammino a perdermi

a sprecare il tempo della bellezza

a cartografare memorie

i cicli della natura

a raccogliere il mondo

gli accadimenti che l’anima predilige

l’atlante della mia infanzia

le strade di adesso

quelle di domani

la sacralità caduta

davanti a questo mare

fui fortunato a navigare da bambino con papà

i lunghi anni dell’infanzia

i ricordi mi confondono la realtà

Tangeri mi rende irreale

davanti a un sogno

una città un verso un quadro una donna

allora mi innamoro

mi innamoro dei dettagli

amo i rumori del porto

delle onde sulla spiaggia

della gente che cammina

seduta ai Café o fuori le botteghe

amo la voce mistica e celebrativa del muezzin

che chiama alla preghiera

il mistero e la promessa divina

amo i mercati

i cani randagi e i gatti

le facciate dei palazzi

i gioielli berberi nelle vetrine

la città decadente e romantica

la città vecchia contrabbandiera e avventuriera

amo i poveri che la coscienza mi dilaniano

amo le donne che mi guardano

e mi baciano con gli occhi

amo le mani con cui al seno allattano i figli

alla Librairie des Colonnes

mi siedo

e guardo i libri e le sedie dove si riposavano nella loro vita tangerina:

Margherita Yourcenar Jack Kerouac,

Paul Bowles

la sua fuga dalla maledetta civiltà americana

sentina di tutti i mali come ebbe a dire,

nel silenzio di pile di libri

nel silenzio dello scorrere del tempo

il tempo mio della coscienza

ancora sento tutti vivi

apro le porte immaginarie degli scrittori

le conseguenze delle parole

e dei silenzi

come scrisse Jean Paul Sartre

ho L’uomo in rivolta tra le mani

di Albert Camus

in vetrina ieri

sono apparsi i miei libri di poesie

ho trascinato un’isola in questo tempio

un’isola di felicità e tormento

l’isola che si nutre del mio corpo

vivo giorno per giorno

ogni giorno infinito

non cerco non voglio verità

voglio le sere fresche di Tangeri

e il sole caldo di mezzogiorno

il saliscendi nella kasbah

voglio la pigrizia della città

sfuggo alla solitudine

voglio questo labirinto

l’essenziale incrollabile e irremovibile

dove mi guidano i desideri e le scoperte

ogni cosa ogni accadimento un miracolo una rivolta

la gente tutta mi commuove

la follia che è in me

colui che a volte parla tanto

e a volte il silenzio lo copre

come un cappotto in inverno

sente tutto pure tanto

a volte vince

ma quasi sempre perde

colui che può ferire ma porta cicatrici

che ama ma anche odia

e di tutte le occasioni nella vita non ne coglie molte

vive qui come vuole il vento tra la Medina di Tangeri e le spiagge del Mediterraneo

dove l’amore vive in attesa

a cancellare il mondo

come se vivessi un’altra vita