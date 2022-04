Iphone bloccato? Come risolvere il problema senza rischi

Quanto la tecnologia determina il nostro stile di vita? Sotto alcuni aspetti davvero molto tanto da far sì che alcuni dispositivi diventino i nostri occhi sul mondo, il modo in cui ci rapportiamo con le persone magari quelle più lontane. Sono strumenti per condividere emozioni, sogni, soprattutto attraverso i social. In questo contesto è chiaro che l’ iPhone possa essere considerato un’icona, quando cioè la comunicazione e l’interazione diventano stile allo stato puro.

E se l’ iPhone si blocca? O peggio ancora se dopo essersi bloccato non riusciamo nemmeno a spegnerlo? Tanto per cominciare occorre capire qual è il problema. Poi la soluzione che potrebbe essere più semplice del previsto magari utilizzando un apposito software. Ma andiamo con ordine. La causa del blocco potrebbe essere ad esempio una App, oppure una nuova versione iOS con tanto di blocco sullo schermo nero di caricamento. Si può cercare quindi per risolvere il problema di aggiornare il dispositivo con l’ultima versione di iOS oppure di tentare con il riavvio forzato. Altra possibilità quella di entrare e uscire dalla modalità di recupero con iTunes. Per questa procedura sarà necessario tenere premuto il tasto Home fino a quando l’ iPhone non si collega al computer. Successivamente bisognerà premere a lungo i tasti Home e Sleep del dispositivo. iTunes ti informerà dell’avvio della modalità di recupero. Infine sarà necessario premere a lungo il tasto Sleep fino a quando il dispositivo non si accende. Sembra una procedura semplice ma ci sono dei contro. Il dispositivo esce dalla modalità di recupero ma i dati vengono cancellati.





Per evitare soluzioni rischiose come questa esistono dei software gratuiti che evitano appunto che i dati vengano persi. Uno di questi è Tenorshare ReiBoot che appunto può essere scaricato senza nessun costo. Una delle principali caratteristiche di questo software è quello che può essere utilizzato per riparare il sistema iOS eliminando quindi tutte quelle criticità che determinano il blocco dell’ iPhone. Questo software supporta tutte le versioni e i dispositivi iOS, incluso l’ultimo iOS 15 e tutti i modelli di iPhone 13/12 e ripara oltre 150 problemi del sistema iOS come logo Apple compresi quelli di backup & e estore di iTunes. In bug del dispositivo, schermate nere con rotelline che girano non saranno più un incubo. Il download è semplice ed è compresa una versione gratuita.

Ma torniamo al nostro schermo bloccato. Che sia completamente nero o fermo sulla modalità riavvia, poco cambia la soluzione per risolvere il problema è la stessa. Basterà avviare Tenorshare ReiBoot sul computer per poi collegare il nostro l’iPhone X al programma e quindi cliccare su “inizia”. Da “riparazione standard” sarà possibile avviare immediatamente la riparazione del sistema. Ci vorranno solo alcuni minuti. E se il nostro iPhone presenta un errore? Nessun problema, il programma lo rileverà e passerà all’interfaccia seguente fino a quando la riparazione non sarà ultimata. Sembra davvero molto facile ed in effetti lo è. Una soluzione Tenorshare ReiBoot per evitare “manovre rischiose” che riduce tempi e difficoltà. Basta solo la pazienza di poche cliccate e via schermo nero e problemi di sistema. Facile no?