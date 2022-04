L’incendio ha avuto luogo a Gaeta quest’oggi intorno ora di pranzo, quando, per cause ancora da valutare ha preso fuoco uno stabile adibito a garage.

Il tutto è avvenuto in via Milano, al civico 17 non lontano dalla spiaggia di Serapo. Per avere ragione delle fiamme sono intervenute 3 autobotti dei Vigili del Fuoco e una della Protezione Civile, nonché un’autoambulanza con auto medica.





Secondo le prime notizie non dovrebbero esserci vittime.

IL VIDEO