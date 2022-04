Epatite acuta che colpisce bambini: “Nessun caso nel Lazio”

Da alcuni giorni non si parla solo di pandemia da Covid, perché a destare preoccupazione è anche l’epatite acuta di origini sconosciuta che colpisce i bambini che sta creando non pochi problemi e discreta attenzione in alcuni Paesi.

Al momento, fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato: “Non ci sono casi riscontrati nel Lazio“. Ovviamente si tiene sotto controllo la situazione.





LA NOTA

“Il Servizio Regionale di Sorveglianza delle Malattie Infettive (SERESMI) dell’Istituto Lazzaro Spallanzani ha inviato stamani a tutte le strutture del Servizio sanitario regionale un aggiornamento delle comunicazioni inoltrate dal Ministero della Salute in ordine alle segnalazioni che l’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha emanato su casi di Epatite con eziologia sconosciuta in bambini, riscontrati in alcuni Paesi. Nella nostra regione finora non è stato segnalato nessun caso, ma comunque da giovedì della scorsa settimana, con una circolare della Direzione Salute, è stato elevato il livello di attenzione, fornendo a tutte le strutture della rete l’algoritmo diagnostico raccomandato nel Regno Unito e richiedendo di segnalare al SERESMI i casi di bambini che presentano epatite acuta, con esclusione di diagnosi di epatite da A a E”.