Basket, la Benacquista Latina domani in trasferta a Piacenza

Archiviata la sfida di sabato scorso, e tornati già da lunedì in palestra, i nerazzurri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si apprestano ad affrontare la seconda giornata della Fase a Orologio che li vedrà impegnati in trasferta in occasione del turno infrasettimanale.

Per gli uomini guidati da Coach Franco Gramenzi la palla due si alzerà mercoledì 20 aprile alle ore 20:30 sul parquet del PalaBanca di Piacenza, dove sfideranno i padroni di casa dell’UCC Assigeco.





La compagine piacentina è reduce dal match in trasferta sul campo di Ferrara, dove si è arresa alla Kleb con il risultato di 94-77 e, dopo aver ricevuto Latina, proseguirà con la trasferta a Cento e concluderà la regular season con il match casalingo con San Severo.

L’UCC che si è qualificata in settima posizione nel Girone Verde, a quota 28 punti, è in piena corsa playoff, sarà quindi fortemente motivata e sostenuta dal proprio pubblico. Sul fronte opposto la Benacquista può ancora sperare di raggiungere i play-off, a condizione, però, di tornare subito al successo, e confidando che alcuni risultati di altri campi siano favorevoli ai nerazzurri.

I pontini dovranno scendere in campo come dei veri e propri leoni, pronti a combattere con determinazione e concentrazione.