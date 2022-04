Acquista una playstation sul web, ma viene truffata: scatta una denuncia

I Carabinieri di Ponza hanno denunciato per truffa, una donna classe 1965 di Novara.

Nello specifico, una giovane di 22 anni di Ponza, decisa ad acquistare una playstation 5 da un sito on-line, versava la somma di ben 499 euro.





A riceverli era stata la donna di Novara che, secondo quanto reso noto dai Carabinieri, non ha mai inviato la merce pubblicizzata on line, venendo così chiamata in causa per il reato di truffa.

Per tale motivo, infatti, la donna è stata denunciata.

I carabinieri, inoltre, spiegano: “Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita on-line, di prestare la massima attenzione alle richieste di denaro effettuate da parte di chi dovrebbe acquistare e/o vendere e di rivolgersi, in ogni caso sospetto, alle forze dell’ordine”.