Tentato omicidio a Latina, uomo ferito da un colpo di pistola

FLASH – Un tentato omicidio in pieno giorno. Un agguato avvenuto sabato pomeriggio a Latina, in via Londra, vedendo un uomo in corso di identificazione attinto da un colpo di arma da fuoco all’addome. Ad esploderlo, secondo le prime ricostruzioni, una pistola.

Scattato l’allarme, il ferito è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti, in vista di un’operazione chirurgica. Nonostante tutto, non sarebbe ritenuto in pericolo di vita. Nel frattempo la polizia è a caccia di chi ha premuto il grilletto.





SEGUONO AGGIORNAMENTI