Pallavolo, Top Volley Cisterna in trasferta a Piacenza per un pass in coppa CEV

Pasqua in campo per il girone unico playoff quinto posto, in palio un pass per la CEV Challenge Cup 2023. La Top Volley Cisterna scende in campo al Pala Banca per il primo match, in esterna, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati raggiunti. La squadra pontina allenata da coach Fabio Soli è reduce dalla doppia sconfitta contro Perugia nella sfida dei quarti di finale playoff scudetto. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si è piazzata sesta con 36 punti. Domenica 17 aprile alle 18, l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna): “Non dobbiamo fare niente di diverso da quello fatto fin ora, manteniamo il nostro spirito e andiamo a giocarci tutte le partite di queste qualificazioni alla Coppa Europea, proprio come abbiamo fatto durante tutto l’arco del campionato”.





Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “In questo nuovo girone giocheremo tante partite molto impegnative a partire dalla prima con Cisterna il giorno di Pasqua. Sfrutteremo l’energia del PalabancaSport al massimo per ripartire al meglio dopo la sconfitta con Trento, cercando di mantenere la grinta di gara 2. Vogliamo ottenere un ottimo risultato per il futuro e la società: il quinto posto e la coppa europea sono sempre stati obiettivi stagionali. Eravamo consapevoli di come contro l’Itas Trentino fosse tosta, adesso giocheremo al massimo delle nostre possibilità”.

Cisterna e Piacenza si sono affrontate 7 volte nel massimo campionato italiano con 3 successi per la formazione pontina e 4 per i piacentini.

Tra gli ex schierati in campo dai padroni di casa Enrico Cester con la Top Volley nella stagione 2011/2012 e Toncek Stern a Cisterna nel campionato 2018/2019. Tra i laziali Michele Baranowicz ha giocato a Piacenza nel 2017/2018 e nel 2020/2021

La partita sarà diretta dalla coppia arbitrale Boris Roberto e Rossi Alessandro, terzo arbitro Tundo Virginia, al video check Mutti Riccardo e verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 18, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming dal sito www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.

Gas Sale Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Damiano Catania – 1 ricezione a 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Toncek Stern – 3 muri vincenti a 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Enrico Cester – 10 punti a 2200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Maxwell Philip Holt – 5 muri vincenti a 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Petar Dirlic – 3 punti a 300 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Aidan Zingel – 1 punto a 2000 – 3 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Aaron Russell – 16 punti a 2400 – 5 battute vincenti a 200 – 4 ricezioni a 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Edoardo Caneschi 11 punti a 900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).