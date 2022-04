Orti urbani ad Aprilia: domande fino al 30 aprile

Il Comune di Aprilia ha reso noto che con Determinazione Dirigenziale numero 19 del 17 Marzo scorso è stato approvato un Avviso Pubblico per l’assegnazione degli orti pubblici comunali siti in Via Toscanini per il quinquennio 2022-2027.

Entro il 30 aprile è possibile fare richiesta presso l’amministrazione comunale per l’assegnazione di un appezzamento di terreno da coltivare.





Le finalità del progetto sostenuto dall’assessorato all’ambiente sono prevalentemente sociali, ricreative didattiche e culturali, oltre a promuovere buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e pubblico, mirano a favorire la socialità attraverso attività senza fini di lucro. La concessione degli orti, che verranno assegnati mediante la formazione di una graduatoria, avrà validità 5 anni dalla sottoscrizione o comunque fino alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione delle aree. I richiedenti dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 30/04/2022 secondo le modalità previste dal bando (a mano, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC all’indirizzo ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente ed Ecologia ai seguenti recapiti: 06 92018664 – 06 92018805

FINALITA’ DEL PROGETTO “ORTO URBANO”

L’orto pubblico comunale è un appezzamento di terreno della dimensione di circa 40/60 mq, destinato alla produzione di ortaggi. L’idea di assegnazione di questi spazi nasce nel 2011 con l’intento di mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti orticoli. Ciò ha consentito di valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell’ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi e di sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, l’impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all’aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale. E ancora valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini, nell’ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni, favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale e favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

Modulistica: https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/avviso-pubblico-per-lassegnazione-degli-orti-pubblici-comunali-siti-in-via-toscanini-quinquennio-2022-2027/