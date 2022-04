Latina, Lbc al vetriolo: “Nessuna lezione dalla minoranza”

A Latina continuano le polemiche e i botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Questa volta a parlare sono i rappresentanti di Latina Bene Comune, vale a dire la capogruppo Valeria Campagna, la segretaria Elettra Ortu La Barbera e i consiglieri Floriana Coletta, Gianmarco Proietti ed Emilio Ranieri.

“Ci risulta complicato poter prendere lezioni da chi, in passato, ha gestito la macchina amministrativa in modo non sempre diligente. Fino a rasentare, sovente, i limiti della legalità. È troppo facile – dicono da Lbc attraverso una nota – mettersi lontano e puntare costantemente il dito con lo spirito di chi, oltre all’ostruzionismo continuo, ha poco altro da offrire. Abbiamo chiesto responsabilità, i tempi emergenziali che stiamo correndo ce la impongono, e le forze politiche che oggi compongono la maggioranza programmatica hanno mostrato, in questo senso, la giusta sensibilità. Altre – Fratelli d’Italia, Lega e Latina nel Cuore – continuano a non andare oltre una polemica sterile e stagnante.





Latina, oggi, è una città che può andare fiera di ciò che è: risanata dal buon governo, ha recuperato credibilità e riconoscimento agli occhi della sua cittadinanza. Abbiamo abbracciato la via della legalità, consapevoli che fosse l’unica possibile per costruire una macchina comunale pulita e salutare. Il rendiconto 2021, in perfetto equilibrio, attesta che la nostra è un’amministrazione sana. Ci sembra, questo, un ottimo punto da cui ripartire

Per ripartire, chiaro, bisogna anche dimostrare di saper imparare dai propri sbagli. Perdere anche solo un euro di finanziamento rappresenta uno spreco, è importante quindi capire cosa è andato storto così da fare in modo che non si ripetano più certi errori. È importante che ognuno si prenda la propria parte di responsabilità: i funzionari amministrativi, la precedente amministrazione ed anche quella attuale. Nessuno può nascondersi dietro un dito. Sarà fondamentale, come ha sottolineato il sindaco Damiano Coletta in conferenza stampa, aumentare il personale in modo da potenziare la macchina amministrativa del Comune e, soprattutto, indicare un direttore generale che possa seguire le questioni in prima persona. Con il Pnrr andiamo incontro ad un importante momento, auspichiamo utile a rilanciare la città, di progetti e finanziamenti. È necessario, quindi, individuare una figura che ad hoc possa prendere in mano la gestione tecnica di questi progetti e che possa portare, con oculatezza, la nostra città ad intercettare diversi finanziamenti.

Ma per ripartire, concludendo, è importante fare anche i conti con il proprio passato. La nostra coscienza, al netto di pregi e difetti, è pulita. Ci chiediamo se possa dire altrettanto chi, con fare saccente, attacca aspramente con considerazioni farneticanti ed assolutamente irrispettose. Abbiamo ereditato tanti mostri da scacciare, dalle vecchie amministrazioni. La città piange ancora il definanziamento di 80 milioni di euro per il progetto, cosiddetto, della metro leggera. La piscina comunale, il cimitero, i tanti edifici non a norma con gli standard di sicurezza – come il teatro e la biblioteca – che abbiamo dovuto ripristinare. Abbiamo trovato una situazione disastrosa, ma con lavoro ed attenzione alle regole stiamo facendo in modo di riportare Latina nella dimensione che merita. Tutto questo, semplicemente, applicando le regole. È la rivoluzione della normalità che, ancora, va avanti”.