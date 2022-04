Malore fatale per una 13enne di Fondi, vani i soccorsi

Dolore e incredulità, a sconvolgere nuovamente la comunità di Fondi: giovedì sera una 13enne è deceduta per un improvviso malore. Secondo le prime ipotesi uno shock anafilattico, reazione allergica forse sopraggiunta dopo aver mangiato un panino.

La giovane, Martina Q., stando alle ricostruzioni aveva iniziato a sentirsi poco bene mentre era in giro con alcune amiche, decidendo quindi di tornare a casa, a poche decine di metri dal castello baronale. Le sue condizioni sarebbero peggiorate subito dopo aver rimesso piede nell’abitazione di famiglia, dove si trovava la madre, portando all’intervento dei sanitari del 118. Soccorsi rivelatisi inutili, purtroppo. La 13enne è venuta a mancare prima che si riuscisse a trasferirla in ospedale.





Sono poi sopraggiunti i carabinieri della Tenenza, attivando come da prassi la Procura di Latina, che ha aperto un fascicolo in mano al pubblico ministero Valerio De Luca. Per non lasciare alcun dubbio attorno a un decesso tanto drammatico e prematuro, il magistrato ha disposto un esame medico-legale. Solo a margine, potrà essere fissata la data dell’ultimo saluto terreno alla piccola.