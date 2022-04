Come allontanare le zanzare dal giardino

Il problema delle zanzare in giardino

Con l’arrivo della bella stagione si tende a passare molto più tempo in giardino e a sfruttare al meglio gli spazi all’esterno dell’abitazione. Si pranza spesso all’aperto e i bambini si divertono a giocare sul prato. C’è però un grande problema che rende meno piacevole la permanenza in giardino: la presenza delle fastidiose zanzare che pungono creando un fastidioso prurito e rendendo la permanenza all’esterno meno piacevole.

Questi insetti proliferano nei mesi più caldi dell’anno e riescono a trovare nel giardino di casa il loro habitat perfetto. Esistono diverse metodologie e tecniche utili per allontanare le zanzare dal giardino sia naturali che chimiche. Vediamo nello specifico quali sono cercando di capire quale sia la loro efficacia.

La gestione dell’acqua stagnante

La presenza di acqua è una delle maggiori cause della presenza delle zanzare negli spazi adiacenti alla propria abitazione. Basta un tappo pieno di acqua stagnante per consentire alle larve di proliferare in modo quasi incontrollato. Ecco perché è buona norma rimuovere tutti quei recipienti che possono contenere acqua come sottovasi, ciotole e quant’altro. Se non potete fare a meno di adoperare sottovasi, mettete al loro interno un filo di rame che sprigionando iodio attivo, diventerà letale per le larve. Questo accorgimento potete adottarlo solo se non avete animali in giardino che possano abbeverarsi accidentalmente adoperando i sottovasi: l’acqua con il rame è tossica anche per loro.

Per quanto riguarda gli abbeveratoi degli animali che avete a disposizione, basterà cambiare l’acqua quotidianamente per evitare che le zanzare la adoperino come incubatrice.

Se invece avete un laghetto artificiale, eliminare le larve di zanzare diventa estremamente semplice. Acquistate qualche pesce rosso: sono ghiotti di uova e larve di zanzara.





Odori e animali che allontanano le zanzare

Esistono alcuni odori che le zanzare detestano come ad esempio quelli emanati dai gerani e dalla lavanda. Sistemate nel vostro giardino numerose piante di queste specie creando macchie di colore molto belle da vedere e le zanzare si manterranno alla larga per un po’. Può capitare però che alcune specie di zanzare come quella tigre tollerino anche gli odori più forti e continuino a frequentare indisturbate il giardino.

In questo caso specifico è preferibile ospitare nel giardino delle casette realizzate appositamente per divenire un perfetto rifugio per i pipistrelli. Questi animali sono ghiotti di zanzare e in tempi brevi elimineranno il problema.

Elimina le zanzare in giardino rivolgendoti a un professionista

Se tutti gli accorgimenti che vi abbiamo suggerito fino al momento hanno un’efficacia che non vi soddisfa e continuate ad avere il giardino pieno di zanzare, rivolgetevi con fiducia al servizio di disinfestazione a Roma proposto dalla Fenice Global Service. Questa azienda da oltre 15 anni opera nel settore della disinfestazione e opera su tutto il territorio provinciale di Roma. Elimina zanzare e altri insetti infestanti in tempo brevi e con risultati permanenti adoperando piani mirati studiati su ogni singolo caso. Adoperano diverse metodologie a seconda dell’entità del problema da affrontare per garantire alla propria clientela un’elevata efficacia contro le infestazioni di qualsiasi tipologia di insetto. Non perdete tempo prezioso e contattate il servizio assistenza che vi saprà fornire in tempi brevi tutte le indicazioni necessarie di cui avete bisogno e metterà a punto un preventivo fatto su misura.