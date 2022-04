Buoni motivi per comprare Bobo Choses, l’abbigliamento per bambini ecosostenibile

Il ricorso ai tessuti ecosostenibili è uno dei punti di forza di Bobo Choses, marchio di abbigliamento per bambini che in tutte le sue proposte mette in evidenza una straordinaria attenzione ai più piccoli dettagli. Ma ci sono molte altre ragioni per le quali vale la pena di affidarsi a questo brand per vestire i propri figli: per esempio la convenienza del rapporto qualità prezzo, ma anche la ricchezza del catalogo. Stiamo parlando, insomma, di una delle griffe migliori che il settore metta a disposizione. Che cosa scegliere, allora? Abiti ma anche accessori.

Gli accessori di Bobo Choses

I guanti fanno parte del ricco assortimento di accessori di questo brand, ma una menzione è doverosa anche per i calzini, davvero morbidi e disponibili in una grande varietà di fantasie e di tonalità. Qualche esempio? Ecco i modelli landscape, che presentano un paesaggio stilizzato, oppure i calzini con stampa cagnolino. E, ancora, le proposte a scacchi e quelle con le fragole piene di colori ma in grado di adattarsi a qualunque tipo di outfit. Ovviamente per le femminucce il catalogo comprende anche i collant, sia in versione multicolor che bianchi e neri, proprio per andare incontro ai gusti di tutti.





Proposte per la stagione estiva e per quella invernale

Un posto privilegiato fra i tanti capi di abbigliamento Bobo Choses spetta ai costumi da bagno, davvero belli e confortevoli sia per i maschietti che per le femminucce. La ragione di standard di qualità tanto elevati deve essere individuata nell’impiego di un materiale particolare e scelto con la massima attenzione. Si tratta della poliammide elasticizzata, che è in grado di coprire il corpo in maniera gradevole, quasi come se si trattasse di una seconda pelle, e che ha il pregio di non causare alcun disagio neppure quando è bagnata. Così, ci si può concedere un bagno al lago, al mare o in piscina senza problemi, tra boxer e costumi interi. Con l’arrivo delle temperature rigide dell’inverno, poi, i costumi da bagno andranno riposti nell’armadio, per essere sostituiti da guanti e piumini: anche da questo punto di vista Bobo Choses offre una vasta scelta.

I capi per la stagione invernale

A partire dal mese di ottobre è molto importante fare in modo che i bambini siano protetti dal freddo, soprattutto in presenza di gelide raffiche di vento. I piccoli, d’altra parte, sono spesso in giro per i motivi più diversi, che si tratti di andare a scuola o all’oratorio, ma anche solo per giocare all’aria aperta con i propri amici. In ogni caso, è molto importante far sì che i bambini siano coperti come si deve. Ecco perché c’è bisogno dei piumini di Bobo Choses, che non solo si rivelano molto comodi, ma hanno anche la capacità di tenere al caldo chiunque li indossi. C’è solo l’imbarazzo della scelta fra i tanti modelli a disposizione, ma uno dei migliori è senza dubbio quello che presenta un cappuccio rimovibile e presenta una stampa all over doggie, con tanto di zip. A completare il tutto, poi, ci sono i polsini antivento, per una protezione ancora più efficace. Ovviamente, non possono mancare i guanti, per evitare che il freddo screpoli la pelle delle mani. I guanti di Bobo Choses sono realizzati in maglia, con tanti colori diversi che spaziano dal bianco panna al rosa, con tinte neutre o tonalità cromatiche più accese.

Un guardaroba completo

Quel che è certo è che grazie a Bobo Choses il guardaroba di un bambino o di una bambina può essere davvero completo: ci sono felpe e t-shirt, ma anche leggings, gonne e pantaloni di tutti i tipi. Le magliette del brand spagnolo si distinguono in proposte unisex e modelli solo per i bambini o solo per le bambine. Spesso ad abbellirli ci sono stampe di vario genere, così come pattern geometrici e scritte. In tutti i casi, si realizza il connubio perfetto fra bellezza e comfort.

Dove comprare i vestiti di Bobo Choses