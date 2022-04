Asilo “San Marco” a mezzo servizio, la protesta delle mamme

Scuola dell’infanzia “San Marco” a mezzo servizio.

Dal prossimo anno scolastico non è previsto orario pomeridiano e l’asilo chiuderà alle ore 14.





I genitori dei bambini l’hanno scoperto nel momento in cui sono state aperte le iscrizioni e, alla luce dei disagi che dovrebbero affrontare a causa dell’orario ridotto sia loro che i loro figli, hanno inviato una lettera al sindaco di Latina, Damiano Coletta, all’assessore Laura Pazienti, al segretario generale, al dirigente del servizio pubblica istruzione e al responsabile del servizio, chiedendo di trovare una soluzione.

“Sono molti gli interrogativi rispetto alla scelta del Comune di Latina di non voler garantire l’orario pomeridiano e pertanto di non voler investire sulla crescita ed educazione dei nostri figli e sul benessere delle loro famiglie, anche in relazione alle necessità lavorative dei genitori, in un periodo storico in cui lavorare è un’esigenza indispensabile e quindi meritevole di essere tutelata”, hanno scritto le mamme.

Le stesse hanno inoltre sottolineato anche altri problemi già presenti nella scuola dell’infanzia “San Marco”, a partire dalle attività integrative mai iniziate negli ultimi due anni alle attività all’aperto che non vengono fatte a causa dei lavori di ristrutturazione del giardino mai iniziati, fino alle classi chiuse per problemi strutturali.

Ora la richiesta di ripristinare anche l’orario pomeridiano, affinché le famiglie non siano costrette ad optare per un’altra scuola e a sradicare così i bambini da un ambiente ormai per loro familiare.