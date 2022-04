3 figli a carico, arriva l’avviso per assegni di maternità

È stato pubblicato oggi sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per l’erogazione di assegni ai nuclei familiari con tre figli a carico e assegni di maternità.

Nel primo caso la scadenza per fare domanda è fissata per il 31 gennaio 2023. L’importo dell’assegno, se spettante per intero, è pari ad € 147,90 mensili e saranno erogate esclusivamente le mensilità di gennaio e febbraio 2022. Per fare domanda il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’anno 2022 deve essere inferiore a € 8.955,98.





Nel secondo caso, è possibile fare domanda entro i 6 mesi dalla nascita del bambino. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’anno 2022 deve essere inferiore a €17.747,58.

Modulistica e avviso completo

Per leggere l’avviso in forma integrale e scaricare la modulistica

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1015099&IdMePubblica=39821&Archivio=

Info e contatti

Per informazioni riguardo gli assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori inviare una mail a: servizi.sociali@comunedifondi.it oppure contattare i seguenti numeri di telefono 0771-507230 / 0771-507269

Invio delle istanze

Le istanze compilate e firmate con i relativi allegati, possono essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.