Crociera in catamarano: come funziona?

Se per voi le vacanze al mare non sono solo relax sulla spiaggia, ma anche avventura e vita di mare senza tralasciare il comfort, il catamarano potrebbe essere la risposta ai vostri desideri. Sono barche esaltano la comodità più che la velocità, e i loro spazi sono pensati per ricordare l’ambiente di una grande villa al mare, che in più naviga a vela.

Insomma, una crociera in catamarano unisce il piacere di una location di classe con la meraviglia di trovarsi a contatto con il mare. Come fare? Affidandosi a ditte esperte del settore, che potranno consigliarvi sul mezzo più adatto alle vostre esigenze.





Catamarano come è fatto

Il catamarano è un mezzo a vela, ma al contrario della omonima barca è dotato non di uno ma di ben due scafi. Ha anche due motori per muoversi nel porto e avere autonomia in assenza di vento. E dato che ha un doppio scafo, ha anche due timoni ed è dotato di derive.

Nei catamarani da crociera, in particolare, tra i due scafi esiste una piattaforma che ha molteplici funzioni: assorbe le sollecitazioni della struttura, e soprattutto accoglie gli spazi per gli ospiti e per la coperta. La cellula abitativa è uno dei nuclei centrali del catamarano: ospita infatti le cabine, la cambusa, il salottino. Nei modelli più grandi può ospitare addirittura un fly bridge, cioè il ponte superiore sul quale è montata la timoneria. I catamarani sono molto stabili possono navigare piatti sull’acqua o ad angoli di sbandamento ridotti: vale a dire che al contrario delle barche a vela, non tenderanno a “rovesciarsi” fin quasi a sfiorare l’acqua con un lato dello scafo, classico effetto che spaventa i neofiti.

Pregi dei catamarani

La zona living interna è generalmente molto luminosa e aperta direttamente a poppa sugli esterni. Uno dei grandi vantaggi di questi spazi che uniscono i due scafi è di avere finestre continue, che regalano una visuale dall’interno all’esterno eccellente: chi preferisce rimanere sottocoperta non si perderà in ogni caso lo spettacolo del mare.

Gli esterni, inoltre, a prua hanno degli spazi ampi su cui sdraiarsi comodamente a prendere il sole, mentre il catamarano naviga silenzioso e tranquillo grazie alle vele. La pulizia da qualsiasi ingombro delle zone esterne è, del resto, uno dei punti di forza di queste imbarcazioni: per chi è a digiuno di vela significa niente angoli sporgenti o attrezzature che rischiano di far inciampare i distratti o far prendere a piedi e gambe dolorose botte.

Una crociera in catamarano unisce comfort, sicurezza ma anche tranquillità: le cabine non sono numerose, perciò se si sceglie la compagnia giusta, si può vivere il mare in modo intenso e bellissimo.

Come trovare l’imbarcazione migliore

Se è la prima volta che state valutando un crociera su un catamarano, la ricerca della destinazione e dell’imbarcazione vi impegnerà per qualche tempo. Tutto però sarà più semplice rivolgendosi a esperti del campo, come GlobeSailor, il più noto portale di comparazione di armatori. Attivo fin dal 2008, grazie al motore di ricerca interno propone informazioni e cataloghi di flotte di centinaia di armatori professionisti in oltre 150 diverse destinazioni. Offre anche una serie di crociere in catamarano organizzate nei luoghi più belli del mondo, dal Mediterraneo ai Caraibi, dalle Seychelles al Sud est asiatico.