Covid-19: si torna sopra i mille casi, 2 i decessi, zero i ricoveri

Dopo due giorni in cui i numeri sembravano mostrare un cambiamento di tendenza nella curva del Covid-19, oggi il bollettino dell’Asl della pandemia in provincia di Latina evidenzia nuovamente più di mille nuovi positivi: per la precisione 1.105 nuovi casi.

Tantissimi casi ancora a Latina, che ne fa registrare 312 nelle ultime ore, poi Fondi con 114 casi, a seguire Aprilia con 106 che a sua volta deve contare anche i due decessi di oggi.





Tra gli altri centri, nessuno supera le 100 unità nelle ultime 24 ore, ma vanno comunque menzionati gli 82 positivi di Terracina, i 53 di Cisterna, i 69 casi di Formia, i 43 di Sabaudia e i 42 di Minturno.

IL BOLLETTINO DELL’ASL