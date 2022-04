Tradurre nelle lingue rare

Oggigiorno, padroneggiare le lingue straniere è un passaporto molto importante che consente di costruire ponti di comunicazione tra Paesi, persone e culture molto distanti tra loro. Conoscere alla perfezione due o più lingue, inoltre, offre la possibilità di lavorare nell’ambito delle traduzioni e di aiutare le aziende ad affacciarsi sui mercati esteri per espandere il loro business.

Nel nostro mondo globalizzato, conoscere le lingue è davvero un vantaggio ma molti si interrogano su quali siano le lingue principali che sarebbe bene conoscere. Tra le lingue europee, più comuni, conosciute ed insegnate troviamo l’inglese, il francese e il portoghese. Le lingue più diffuse in termini assoluti, per numero di madrelingua sparsi in tutto il mondo, invece, sono il cinese e lo spagnolo.





Nel mondo del lavoro, sono inoltre molto richieste lingue quali: giapponese, tedesco, arabo e russo. Per chi, invece, è interessato a studiare lingue orientali, sono molto richieste le seguenti: cinese, giapponese, hindi, malese, coreano e thailandese.

Se si vuole lavorare nel mondo dell’interpretariato o delle traduzioni e si intende puntare ad una posizione di prestigio e unicità, è bene puntare agli idiomi di nicchia e indirizzarsi, dunque, verso le lingue rare.

Quali lingue vengono considerate rare?

Nella nostra cultura, per lingue rare s’intendono gli idiomi che non utilizzano caratteri latini e che sono di uso poco comune, rispetto alle lingue più conosciute. Le lingue rare non sono lingue fuori uso, bensì lingue parlate ufficialmente da un numero limitato di persone. Essendo lingue utilizzate da pochi, sono a rischio scomparsa e risultano difficili da studiare o adoperare.

Tuttavia, molti linguisti decidono di concentrare i propri studi proprio sulle lingue più rare, al fine di mantenere viva la loro ricchezza culturale che custodiscono.

Con l’internazionalizzazione della lingua inglese, protagonista oramai della comunicazione globalizzata, le lingue meno comuni sono diventate sempre meno utilizzate e conosciute. Tuttavia, esistono dei settori che sono ancora alla ricerca di nuovi mercati di riferimento in cui operare e che rendono necessaria la conoscenza di alcune lingue rare, come ad esempio il settore militare. Le missioni oltreconfine rendono indispensabile la padronanza delle lingue meno tradizionali, al fine di rendere possibile la comunicazione con gli indigeni dei territori in cui vengono compiute le missioni militari.

Ad oggi si contano quasi 600 lingue rare, 640 lingue a rischio reale di scomparsa e 228 idiomi già realmente estinti in tutto il mondo. Per la maggior parte si tratta di lingue parlate in territori abitati da popolazioni indigene a bassa densità.

Oltre a questi idiomi di nicchia, esistono anche lingue considerate rare perché poco studiate e utilizzate esclusivamente all’interno di un unico Continente e in Paesi aventi più di una lingua madre. Tra queste citiamo la lingua punjabi, parlata da 130 milioni di persone e considerata la decima lingua più parlata al mondo.

La lingua punjabi

Il punjabi è una lingua indo-ariana utilizzata in Punjab, in Pakistan e in India. È anche lingua ufficiale degli Stati indiani del Punjab e dell’Haryana e, anche se è difficile da immaginare, grazie all’importante flusso migratorio indo-pakistano, questa lingua rientra tra le lingue native più parlate anche nel Regno Unito e in Canada.

Si tratta della lingua madre maggiormente utilizzata in Pakistan: ben il 45% dell’intera popolazione la utilizza fluentemente. In India, invece, il punjabi è parlato come lingua madre solamente dal 3% della popolazione.

Tra le altre lingue indo-ariane moderne, oltre al punjabi troviamo anche l’hindi, il bengalese, l’urdu e il marathi: tutte lingue che possono essere definite rare.

Il punjabi è una lingua tonale molto particolare e complessa da apprendere. La difficoltà principale della lingua panjabi consiste nel fatto che si tratta di una delle poche lingue al mondo a prevedere due diverse modalità di scrittura differenti ma mutualmente intellegibili. Nello specifico, nello stato del panjab in India, questo particolare idioma utilizza in forma scritta l’alfabeto gurmukhi (da sinistra verso destra); in Pakistan, invece si scrive utilizzando l’alfabeto shahmukhi, una forma derivante dall’alfabeto arabo e che si scrive da destra verso sinistra. Specializzarsi nelle traduzioni in punjabi potrebbe risultare una scelta vincente.

Studiare una lingua poco comune e molto lontana culturalmente dalle lingue occidentali, richiede un impegno notevole e costante, un innato interesse per la cultura dei popoli e una predisposizione all’apprendimento di lingue complesse, sia dal punto di vista grafico che sintattico e fonetico.