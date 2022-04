Speakingathome.it: la risposta giusta per imparare l’inglese in maniera efficace e flessibile

Oggi come oggi, sono diverse le skill che è necessario possedere se si ha intenzione di essere competitivi nel mondo del lavoro. Alcune sono specifiche per settore. Altre, invece, sono trasversali. Sotto a questo secondo cappello è possibile includere la conoscenza dell’inglese. Non importa che si lavori nella comunicazione piuttosto che nelle risorse umane. Padroneggiarlo sia dal punto di vista del parlato, sia per quel che concerne lo scritto e l’ascolto è fondamentale.

Purtroppo solo da pochi anni la scuola si sta rendendo conto dell’importanza della conoscenza perfetta delle lingue. Chi oggi ha 30/40 anni ha iniziato a studiare l’inglese sui banchi molto più tardi rispetto alle generazioni di giovani e giovanissimi.





Nel momento in cui si punta a collocarsi e/o ricollocarsi nel mondo del lavoro, questo può essere un grosso problema. Per rendersene conto, basta pensare che, non sempre, si ha il tempo sufficiente per rimettersi a studiare e neppure budget consistenti.

Gli impegni familiari e quelli di lavoro possono rappresentare un grande ostacolo per chi vuole iniziare a studiare l’inglese in vista di un colloquio o di un trasferimento all’estero.

Per fortuna che la tecnologia, nostra amica in molti casi, ci viene incontro anche in questo frangente. Esistono infatti risorse grazie alle quali è possibile aggirare gli ostacoli sopra citati e imparare l’inglese all’insegna dell’efficacia e della flessibilità. Una di queste è il sito Speakingathome.it.

Diventato popolarissimo negli ultimi due anni – periodo che ci ha visto, per forza di cose, trasferire molte delle nostre attività online – permette di studiare inglese considerando diversi obiettivi. Lo si può fare per lavoro, se si è studenti, ma anche con lo scopo di conseguire certificazioni internazionali come il First o l’esame Ielts.

Il metodo

Il metodo di questa piattaforma si basa, come già detto, innanzitutto sulla flessibilità. Sono tantissimi gli utenti che hanno scelto di imparare l’inglese su Skype con Speakingatohome e non a caso!

Bastano infatti pochi click per acquistare le lezioni, disponibile singolarmente o a pacchetti (chiaramente la seconda opzione conviene di più). Un’altra caratteristica interessante è legata alla possibilità di scegliere lezioni da 30 minuti piuttosto che da un’ora. La prima opzione è ideale per chi parte da zero e ha bisogno di cominciare in maniera graduale o per chi, invece, ha la necessità di aggiustare il tiro solo su piccoli aspetti della padronanza della lingua.

Docenti madrelingua da ogni parte del mondo

Il valore aggiunto come in tutti i percorsi formativi è, anche in questo caso, legato ai docenti. Su Speakingathome.it si possono scegliere solo insegnanti madrelingua, il che è essenziale se si ha intenzione di apprendere la lingua entrando nella sua carne viva e toccando con mano cultura ed espressioni idiomatiche.

La sezione dedicata ai docenti presente sul sito è caratterizzata dalla presenza dei dettagli relativi al profilo professionale e formativo di ciascuno di loro. Un aspetto indubbiamente interessante riguarda la possibilità di sentire la voce di ognuno, così da cominciare a familiarizzare con l’accento.

Si tratta di professionisti provenienti da ogni parte del mondo e ciò è fantastico. Come ben si sa, l’inglese parlato a Londra è diverso da quello che, invece, si parla negli USA o in Sudafrica. Soprattutto nei casi in cui si ha la necessità di trasferirsi all’estero per lavoro o si vuole fare il grande passo per amore, il vantaggio appena chiamato in causa è nodale.

Caratterizzato da un’interazione one to one – il che è ottimo sia per chi vuole approfondire specifici aspetti della lingua, sia nei casi in cui si ha timore di parlare davanti a gruppi di persone numericamente consistenti – l’approccio di Speakingathome.it può rivelarsi davvero una scelta vincente. A rendere speciale la proposta ci pensa anche la prova gratuita. Mai come quando si parla di apprendimento delle lingue è infatti necessario sentirsi perfettamente a proprio agio con l’insegnante. La possibilità di testare la situazione prima dell’acquisto effettivo è, parliamoci chiaro, un indiscusso pro!