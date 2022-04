Latina si arrende alla capolista Scafati (75-61)

Una gara non brillante quella mandata in scena dai nerazzurri al cospetto della prima forza del girone Rosso, Scafati. L’approccio troppo soft alla gara, ha consentito ai padroni di casa di dettare subito le regole del gioco partendo con grande energia. Nonostante alcune buone cose mostrate dalla squadra ospite nel corso della gara, Latina non è riuscita a tenere testa ai padroni di casa che, dal canto loro, sono scesi sul parquet del PalaMangano con grande voglia di riscatto dopo lo stop subito nel turno infrasettimanale sul campo di Verona, seconda in classifica.

I risultati di questa ultima giornata della fase di qualificazione hanno decretato la classifica definitiva per gli accoppiamenti della seconda fase del campionato, la cosiddetta “Fase a Orologio” che inizierà il prossimo fine settimana e vedrà confrontarsi le squadre dei due gironi. A tal proposito, la Benacquista, che ha chiuso in nona posizione, affronterà Biella e Milano in casa e Assigeco Piacenza e Mantova in trasferta.