Job day, domani a Terracina si incontrano domanda e offerta di lavoro estivo

Martedì 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 16, Villa Tomassini ospiterà il Job day “Estate 2022” – Terracina, un’iniziativa di Porta Futuro Lazio, insieme all’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, il Comune di Terracina, DiSCo e i CPI dell’Agenzia Spazio Lavoro, con la partecipazione di EBTL.

L’evento è finalizzato a favorire il contatto tra i cittadini in cerca di occupazione e le aziende operanti nel territorio della Regione, nel settore turistico/alberghiero.





Circa 50 aziende tra hotel, bar, ristoranti e stabilimenti, avranno l’occasione di incontrare e informare i cittadini riguardo i processi di reclutamento in atto e illustrare le prospettive del settore economico in cui operano per un totale di circa 150 posti di lavoro.

L’obiettivo è orientarsi al meglio nel mercato del lavoro, individuare eventuali opportunità di collaborazione relative al periodo estivo e approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla Regione e dai servizi pubblici e gratuiti di Porta Futuro Lazio.

Per poter partecipare all’evento e avere la possibilità di svolgere dei colloqui conoscitivi, è necessario iscriversi cliccando sul tasto “Candidati ora” nel link https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/news/job-day-estate-2022-5-12-aprile.aspx con offerte in continuo aggiornamento.

L’assessore alle Attività Produttive Gianni Annarelli esprime soddisfazione per questa iniziativa che “mette in contatto diretto le aziende con le persone in cerca di occupazione. I promotori dell’offerta di lavoro possono conoscere personalmente coloro che domandano lavoro innescando un circuito virtuoso che certamente porterà benefici per tutti. L’impegno delle istituzioni nel rendere più chiari e agevolare i processi di reclutamento, è un elemento di garanzia, oltre che di crescita, nell’approccio al tema che più interessa tutti. Invito quindi a candidarsi per partecipare all’incontro”.

Tutti i candidati verranno successivamente contattati dallo staff Porta Futuro Lazio.