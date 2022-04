Ferito in un incidente, giovane autista del 118 muore dopo giorni

Un altro dramma della strada, a scuotere la provincia di Latina: lunedì, dopo nove giorni, è morto il 28enne Angelo De Santis.

Era rimasto ferito in un incidente avvenuto lo scorso 2 aprile, in serata, quando la sua Citroen C3 si scontrò con una Bmw lungo la Frosinone-Mare.





Il ragazzo stava tornando a casa, a Sonnino, proveniente da Fondi, dove aveva appena finito il proprio turno di lavoro come autista dell’Ares 118.

Da quel tragico giorno si trovava ricoverato in un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a lottare per la vita. Purtroppo, non ce l’ha fatta. Troppe compromesse, le sue condizioni dopo il sinistro.

Il 28enne lascia la moglie, incinta del secondo figlio, e una bimba. Cordoglio nella comunità di Sonnino e fra i colleghi dell’Ares.