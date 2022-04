Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di Sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, quest’oggi i Carabinieri, hanno arrestato tre uomini e denunciato a piede libero una donna: tutti di nazionalità indiana.

Secondo quanto reso noto dai militari, questi sarebbero stati trovati in possesso di quasi 7 kg di bulbo di papavero da oppio, già confezionati in 63 involucri da 110 grammi ciascuno per la successiva vendita.