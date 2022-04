Volley Terracina corsara in trasferta: vittoria per 1-3

La Volley Terracina sbanca il campo della Duemila12 De’ Settesoli e consolida la sua posizione in classifica, rimanendo alle spalle del terzetto di testa, ormai certe quest’ultime dei playoff a due giornate dal termine della regular season. Con l’organico ridotto oramai alle sole dieci ragazze scese in campo, le biancocelesti hanno giocato una buona partita, bissando il risultato dell’andata contro le giovani romane che comunque hanno lottato fino all’ultimo per rendere la vita difficile alle tigrotte terracinesi.

Nel primo set, approccio migliore del Terracina che crea subito un divario considerevole con le avversarie, tutte sembrano decisamente in palla e il tabellone le premia, capitan Mariani e Massa in attacco, Dalia in ricezione e il giovanissimo libero Marangon, onnipresente,

fanno la differenza, con la giovane regista Terenzi a dirigere le operazioni, viene da sé che il primo parziale viene vinto in scioltezza sul 14-25.





Nel successivo le padrone di casa trovano maggior ordine ed efficienza rendendo molto più equilibrato il confronto, si lotta su ogni punto fino alla zampata finale vincente della Volley Terracina per il 23-25.

Stessa falsa riga nel terzo set, combattuto come il precedente, Terracina in qualche occasione risulta essere meno lucida, tutto a vantaggio delle avversarie che riescono ad accorciare le distanze, vincendo 25-21.

Nel quarto set la panchina biancoceleste fa ruotare tutte le effettive a disposizione, ma chi subentra ci mette tanta determinazione e concretezza portandosi avanti nel punteggio, giocando con continuità e creando le basi per la vittoria finale, cosa che avviene sul 21-25.