Malore in treno, muore un giovane pontino

Lutto improvviso, a segnare la comunità di Cori: è morto Jacopo Proietti, stroncato da un malore a soli 23 anni. Il decesso è avvenuto sabato pomeriggio su un treno regionale diretto a Grosseto, poco dopo che il giovane, partito da Termini, era giunto allo scalo Tuscolana.

Gli altri passeggeri hanno subito richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimazione non hanno sortito alcun effetto. Fino all’amara constatazione del decesso, che ha portato la Procura di Roma a cercare chiarimenti disponendo un esame medico-legale.





A margine del dramma, il sindaco del paese, Mauro De Lillis, non ha mancato di riverberare via social un sentito messaggio di cordoglio, anche a nome della cittadinanza: “La comunità di Cori e Giulianello si stringe al grande dolore di Aristide Proietti, presidente del Monumento Naturale del Lago di Giulianello e alla sua famiglia, per la prematura perdita di Jacopo. Un dolore che colpisce tutti noi”.