Aprilia, carabinieri nei luoghi della movida: patenti ritirate e locali sanzionati

Nell’ambito delle direttive impartite dal Comando provinciale, i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia proseguono i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro la persona, il patrimonio e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al controllo di attività commerciali e verifica del rispetto delle normative sanitarie e sulla sicurezza del lavoro.

Nelle giornate di venerdì e sabato i carabinieri apriliani, supportati dal Nas e dal Nil di Latina, dal Nucleo cinofili di Santa Maria Galeria e dal Nucleo elicotteri di Pratica di Mare, hanno controllato 220 persone, 95 autovetture e 8 attività imprenditoriali, in particolare nelle principali aree della città maggiormente coinvolte nella movida.





Diverse le perquisizioni personali e veicolari effettuate nell’ambito di tali attività, che hanno permesso di ritirare le patenti di guida di tre conducenti trovati in possesso di una modica quantità di cocaina, contestualmente segnalati in Prefettura. Nei confronti di due esercizi commerciali sono state invece riscontrate delle irregolarità amministrative, con sanzioni per oltre 20mila euro.