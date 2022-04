Terracina, ladri al bar con l’auto rubata: slot saccheggiate

Ladri in azione, a Terracina. Nella notte tra giovedì e venerdì si sono portati presso un bar situato lungo la Pontina, nei pressi della rotatoria che porta a Badino e Borgo Hermada, trafugando quattro slot machine. Gli apparecchi da gioco sono stati caricati su un mezzo da identificare, per poi essere portati in campagna, forzati e razziati.

Le slot, o almeno quel che ne restava, sono state rinvenute venerdì mattina dai carabinieri della Compagnia locale in una stradina secondaria in località La Marna. Proprio nei pressi, anche una Fiat Punto risultata provento di furto: con tutta probabilità, uno dei veicoli utilizzati per mettere a segno il colpo. Ancora da quantificare il bottino.