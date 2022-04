Spigno, i pensionati Cgil pronti alla mobilitazione contro la chiusura di Bper Banca

I pensionati aderenti al sindacato Spi Cgil Sud pontino chiedono a Bper Banca di riconsiderare il piano della chiusura ed annunciano l’adesione “ad eventuali mobilitazioni contro i disservizi annunciati”.

Una presa di posizione decisa, evidenzia il segretario generale per il Sud pontino Salvatore Pulvirenti, puntando il dito: “È inconcepibile, specie in un momento di crisi come quello attuale, indebolire ulteriormente il sistema dei servizi, con ricadute sociali che vanno a scapito, soprattutto degli anziani e dei meno abbienti. È impensabile che pensionati che vivono a Spigno Saturnia, nelle frazioni e nei piccoli centri, spesso senza il supporto di familiari debbano recarsi a decine di chilometri per svolgere normali operazioni e servizi, è irresponsabile indebolire un servizio in una realtà come quella di Spigno, fatta di artigiani e piccole industrie che fanno largo uso dell’unico sportello bancario. È antidemocratico che non si tenga conto della volontà popolare espressa chiaramente contro la chiusura”.





Per tutta questa serie di motivazioni lo Spi Cgil Sud pontino chiede dunque di rivedere completamente il piano della chiusura di Biper Banca, e “di confrontarsi con le parti sociali che rappresentano il mondo del lavoro e dei pensionati”. Preannunciando, come detto, la partecipazione ad eventuali mobilitazioni.