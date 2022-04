Pallamano, match contro l’Aetna Mascalucia per i ragazzi dell’HC Fondi

Testa-coda nel girone C della Serie A2 maschile: nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile, infatti, la capolista HC Banca Popolare di Fondi ospiterà il fanalino di coda Aetna Mascalucia.

Nonostante la classifica, però, i ragazzi di mister De Santis non dovranno sottovalutare la squadra siciliana, poiché l’Aetna Mascalucia ha un buon collettivo e alcune individualità che si stanno mettendo in evidenza come il terzino sinistro Delitala, ex della partita. Una squadra guidata dall’esperienza del pivot Zappalà e del terzino Squillaci, ma con alcuni giovani di cui si sentirà presto parlare come i fratelli Somma e la giovane coppia di portieri Amato e Carpentieri.





L’HC Banca Popolare di Fondi, invece, ha approfittato della settimana di sosta per recuperare energie e gli infortunati: il tecnico fondano, per la gara di sabato, avrà tutti gli uomini a disposizione.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Aetna Mascalucia, che avrà inizio alle 15:30 di oggi, sabato 9 aprile, sarà diretta dalla coppia arbitrale Formisano-Sarno.