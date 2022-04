Basket, la Benacquista Latina affronta a domicilio la capolista Givova Scafati

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare la squadra più forte del Girone Rosso: la capolista Givova Scafati. I nerazzurri sfideranno i primi della classe sul parquet del PalaMangano di Scafati con palla a due alle ore 18:00 di domenica 10 aprile.

Capitan Passera e compagni, seppur stiano vivendo un periodo di grande fiducia e rinnovato entusiasmo, grazie alle sei vittorie consecutive che hanno consentito al club pontino di conquistare la permanenza nella categoria con ben 5 gare di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare, sono consapevoli del grande valore dell’avversario che si troveranno di fronte.





La gara di andata, disputata lo scorso 9 febbraio (dopo due rinvii) aveva mandato in scena una grande prova di orgoglio da parte di Latina che, in formazione ridotta date le importanti assenze di Fall e Jackson, aveva affrontato a viso aperto la capolista fino all’ultimo decisivo secondo dell’overtime. Una partita incredibile, emozionante, avvincente, equilibrata che aveva tenuto gli spettatori del PalaBianchini con il fiato sospeso per ben 45 minuti. Una sfida decisa, letteralmente, all’ultimo secondo del tempo supplementare e con un solo punto di differenza tra le due formazioni (89-90).

Sono trascorsi due mesi da quel mercoledì, ma ciò che non è cambiato è il primato in classifica di Scafati che continua a essere indiscutibilmente la migliore del Girone Rosso e un avversario difficilissimo da affrontare.