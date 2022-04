Ancora aperte le domande per il ‘Progetto Orto’, un’Organizzazione di Reti Territoriali in Orti d’aiuto

Il PROGETTO ORTO – Organizzazione di Reti Territoriali in Orti d’aiuto – cofinanziato dal POR LAZIO P.O. FSE 2014-2020 nell’ambito dell’avviso pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio”, è quasi pronto per partire.

Sono ancora aperte le iscrizioni al progetto, inviando la domanda di partecipazione alla Fattoria solidale del circeo, una fattoria sociale immersa nel territorio agro-pontino che da anni si occupa di inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio, che con questo progetto intende creare Orti d’aiuto che stimolano le autonomie di persone con disabilità e delle donne vittime di violenza.





Il progetto ORTO vede una fitta rete di partner come il CENTRO STUDI ATENA; VON STILLFRIED & CESTARI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.; CONFRATERNITA DELLE STIMMATE DI CISTERNA; Associazione I DIRITTI CIVILI

NEL 2000 – SALVABEBE’/SALVAMAMME; Azienda Agricola Marta De Filippis; è una rete finalizzata allo sviluppo dell’agricoltura sociale per la presa in carico e orientamento di persone fragili, per attività formative e percorsi di inclusione socio-lavorativa.

Due sono i progetti formativi ai quali ci si potrà candidare, ricevendo anche una borsa lavoro:

Percorso 1 – Operatore delle produzioni vegetali riservato a 10 persone con disabilità;

Percorso 2 – Operatore delle trasformazioni degli alimenti riservato a 10 donne vittime di violenza.

I venti beneficiari del progetto saranno costantemente supportati da un tutor durante le attività di orto d’aiuto.

Le iscrizioni dovranno essere redatte utilizzando il modello di domanda di partecipazione da far pervenire entro il 30 aprile 2022

Per informazioni: www.fattoriasolidaledelcirceo.com/index.php/comunicazioni/progetto-orto

Tel: 3274987926

Fattoria Solidale del Circeo: 3738106364

Centro studi Atena: 3294240520