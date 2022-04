Mondiale boxe, Magnesi-Contreras faccia a faccia durante la pesatura

Anche l’ultima, suggestiva tappa della liturgia boxistica è stata archiviata: Michael “Lone Wolf” Magnesi è perfettamente a peso, come lo sfidante messicano Dennis Contreras, detto “El Martillo”. Venerdì pomeriggio si sono presentati al Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel in linea con quanto previsto dalla bilancia per poter salire sabato 9 aprile sul ring del Palazzetto dello Sport di civitavecchiese, dove è in palio la cintura mondiale IBO dei pesi Superpiuma, detenuta dal pugile italiano dal 2020, dopo la vittoria di Fondi.

L’atleta della BBT Boxing Team, seguito dalla A&B Events e sostenuto in qualità di main sponsor dalla catena con base nella Piana Le Cinéma Café, è alla seconda difesa della cintura iridata IBO, che spera di poter affiancare al più presto a quella di un’altra sigla. Prima però c’è da battere Contreras, con la serata di sabato intanto quasi sold out. «Vi prometto una grande battaglia», le parole del talentuoso pugile italiano a margine della pesatura.





Di assoluto spessore, il sottoclou della riunione. Il peso Welter Pietro “The Butcher” Rossetti (13v1s) si confronterà con il georgiano Nika Nakashidze (7v4s1p), mentre il già campione italiano e IBO Internazionale Cruiser Luca D’Ortenzi (15v2s) si troverà di fronte il ceco Jiri Svacina (14v51s). Il Welter Vincenzo Bevilacqua (17v1s), nuovo arrivato in casa BBT e già campione italiano e detentore della cintura WBC Mediterraneo Superwelter, affronterà il georgiano Sandro Jajanidze (10v24s1p).

L’imbattuto Supermedio Yuri Lupparelli (9v) salirà sul ring con il georgiano Giogi Kandelaki (12v45s3p). Nella categoria dei Superwelter ci sarà poi il confronto tra Francesco Sarchioto (13v1s), anche lui neo acquisto BBT, e il colombiano Eber Tovar (2v1s). Sesto e ultimo incontro del sottoclou, quello che vedrà boxare i Superleggeri Patrizio Santini (4v1s) e il nicaraguense Nestor Maradiaga (9v15s2p).

Dalle 22 in palio prima la cintura mondiale IBO Youth dei Leggeri fra Christian Gasparri e il colombiano Santiago Garces, poi il match di cartello per il mondiale IBO dei Superpiuma tra Magnesi e il messicano Contreras.

Una grande serata di sport dedicata agli amanti del pugilato, dunque, quella di sabato, che sarà visibile a partire dalle 20 su Discovery +, e a partire dalle 22 sul canale Eurosport 2, disponibile sia per gli abbonati di Sky Sport che per quelli di Dazn e Now.

Per informazioni e ticket: www.boxol.it