L’allenatore della Juve Allegri al Festival dei Giovani

Giornata importante quella di ieri al Festival dei Giovani che si tiene a Gaeta dal 6 all’8 aprile.

Dal cartello degli appuntamenti spiccava già nei giorni precedenti quello sullo sport con la presenza da remoto della sciatrice olimpica Federica Brignone e l’allenatore della Juventus Massimiano Allegri.





Proprio il mister dei bianconeri ha spiegato, in alcuni virgolettati che sono stati riportati anche da media nazionali, che i più giovani vengono considerati campioni troppo in fretta con il conseguente rischio che il pensiero che si sentano “arrivati” prima di aver maturato una vera consapevolezza finisca per minare la propria carriera. A tal riguardo l’allenatore juventino ha dato anche una stoccata al ruolo che in questo giocano i social network.