Cimitero, più decoro e stop alle affissioni selvagge

L’amministrazione di Cisterna di Latina chiede più rispetto delle regole e collaborazione al fine di garantire migliori servizi cimiteriali ai cittadini.

Si è tenuto questa mattina un incontro tra i rappresentanti tecnici comunali e quelli delle agenzie funebri operanti sul territorio. In vista di programmati nuovi interventi di manutenzione sulle strutture del cimitero, al centro della riunione vi era un miglioramento dei servizi resi ai cittadini e visitatori della struttura.





Un confronto proficuo, fanno sapere dal Municipio: “Ha affrontato questioni pratiche legate alle operazioni di estumulazione e smaltimento dei materiali residui con la realizzazione di un’isola ecologica all’interno del cimitero, il rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento cimiteriale che garantisce, con l’omogeneità degli elementi decorativi dei loculi e delle tombe di famiglia (lapidi, epigrafi, luci votive) il decoro degli spazi cimiteriali, nonché l’affissione delle epigrafi in un numero prestabilito e soltanto negli spazi autorizzati”.

Il Comune, dal canto proprio, ha preso atto di alcune osservazioni giunte dalle agenzie di onoranze funebri e che saranno oggetto di esame per una eventuale revisione del regolamento cimiteriale. Inoltre, nei prossimi giorni è stato fissato un incontro con l’azienda speciale Cisterna Ambiente per migliorare la qualità del servizio sia per quanto riguarda l’accoglienza che la pulizia dei viali e delle aree verdi all’interno del cimitero.