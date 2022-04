Cemento selvaggio, ancora un sequestro della Municipale. Denunciata una tedesca

Ennesimo sequestro per abusivismo edilizio, a Terracina. E’ stato effettuato giovedì dagli agenti della polizia locale, ancora una volta impegnati ad apporre i sigilli a una casa che non doveva esserci. O, meglio, a una “bozza” di casa. Un immobile in fase di costruzione in località Piazza Palatina, situata a non molta distanza dal percorso che porta al Tempio di Giove Anxur.

Esteso su una superficie di circa 50 metri quadrati, all’esito degli accertamenti svolti dagli uomini del comandante Mauro Renzi il fabbricato è risultato del tutto privo dei titoli autorizzativi previsti. E non solo: è localizzato in un’area sottoposta a diversi vincoli, in particolare di natura paesaggistica e idrogeologica.





A margine del blitz e delle annesse verifiche, seguite dal sequestro, gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria hanno denunciato una 55enne tedesca residente all’estero, individuata quale proprietaria dell’immobile irregolare. Ma le indagini proseguono, e puntano a risalire a chi stava contribuendo materialmente all’illecito.

Giusto qualche giorno addietro, la polizia locale aveva proceduto a sequestrare per abusivismo edilizio un’altra casa, questa volta ultimata e situata a due passi dal mare. Solo gli ultimi casi indicativi di uno spiacevole trend: l’aggressione del cemento selvaggio continua costante, impegnando le forze di polizia da una parte all’altra di un territorio che rischia di essere lentamente fagocitato.