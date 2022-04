“Biblioteche Volanti”, oltre 500 libri donati alla città

Ieri mattina, giovedì 7 aprile 2022, presso la Biblioteca Comunale di Fondi “Dan Danino di Sarra” e alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e del vice sindaco Vincenzo Carnevale, si è conclusa con una donazione libraria di 557 libri, simbolicamente consegnati da 75 bambini, l’avventura di “Biblioteche Volanti”.

Il lungo progetto letterario per gli oltre 2mila bambini da 0 a 6 anni di Fondi è stato realizzato dall’Associazione Culturale Leggimi Sempre grazie al bando ‘Leggimi 0-6’ del Cepell (MIC) e con il cofinanziamento del Comune di Fondi.





Questi i dati del progetto: 557 libri donati alla Città; 270 ore di letture e laboratori di narrazione (in Biblioteca, negli 8 asili nido, in 11 scuole dell’infanzia e primaria, nel TSMREE (ambulatorio di neuropsichiatria infantile) dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”, negli studi pediatrici, nei parchi in 6 ludoteche e nel teatro off delle “Fonderie delle Arti-Signor Keuner”); tre momenti di formazione sulla lettura in età prescolare; un monitoraggio scientifico sulle abitudini di lettura in famiglia; un docufilm su “Un anno di Biblioteche Volanti”.

Beniamino Maschietto: «Oggi, grazie alla scuola, alla Biblioteca e a progetti come “Biblioteche Volanti” avete l’occasione di leggere ogni giorno. Noi, come amministrazione comunale, vorremmo che questo progetto continuasse nel tempo e, da questo punto di vista, ci impegniamo a collaborare per sostenerlo anche in futuro».

Cristina Gattamorta (Leggimi Sempre) «Dopo tanti risultati e l’entusiasmo di bambini, genitori, maestri e terapisti, non può finire qui. “Biblioteche Volanti” ci ha dimostrato, giorno dopo giorno, per un anno, che questa città e i suoi bambini hanno il diritto, anzi l’urgenza, di un’attività programmatica, istituzionalizzata e capillare, di promozione della lettura all’infanzia».