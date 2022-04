Aprilia, torna la rassegna “mille e un autore”

Sabato 9 aprile l’associazione “Noi, i libri e…” ritorna alla sala Manzù per un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Mille e un autore” promossa dal Comune di Aprilia.

Quando si racconta una storia vista con gli occhi di un bambino l’emozione è garantita. Se la storia in questione è anche vera non si può davvero perdere l’occasione di conoscerla. Il libro protagonista dell’evento è l’ultimo romanzo di Carlo Samà che vuol essere un omaggio ad un “prof” davvero eccezionale, al quale lo sport, l’ atletica in special modo, deve delle importanti innovazioni. Il libro si intitola “Nati per correre e per sognare” e verrà presentato alle ore 17:00 alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Aprilia Gianluca Fanucci.





A far da cornice alla presentazione la prima personale di un giovane artista apriliano: Alessandro Braga, la cui vita è intrisa di corse e di sogni e nelle sue opere si potrà ammirare questo interessante e insolito connubio, oltre a molte altre caratteristiche fondamentali che rendono unica la sua arte pittorica. La mostra aprirà al pubblico venerdì 8 aprile e si concluderà domenica 10 aprile e sarà visitabile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 la mattina e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nel pomeriggio.