Al Pollione di Formia al via il Certamen Vitruvianum

Nella sede del Liceo classico “Vitruvio Pollione” di Formia, dopo una pausa di due anni dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia, prende il via lunedì 11 aprile 2022 la XVII edizione del Certamen Vitruvianum Formianum, manifestazione di prestigio per la nostra scuola e per tutta la città di Formia, destinata ai ragazzi di tutta Italia frequentanti l’ultimo e il penultimo anno del Liceo classico, del Liceo scientifico, del Liceo linguistico e delle Scienze umane.

La manifestazione si aprirà con l’accoglienza delle delegazioni lunedì 11 aprile alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Liceo, a cura degli studenti e dei docenti della scuola, in collaborazione con il dott. Gianmatteo Matullo dell’Associazione Sinus formianus.





Proseguirà martedì 12 aprile al mattino con lo svolgimento della prova consistente nella traduzione di un brano di prosa scientifica, tratto dal De Architectura di Vitruvio Pollione, architetto vissuto in età augustea e di probabili origini formiane, o dalle opere scientifiche di Seneca. Le prove saranno valutate da una prestigiosa giuria presieduta dal prof. Arturo De Vivo, professore emerito di lingua e letteratura latina e già rettore dell’Università Federico II di Napoli. Nel pomeriggio gli ospiti saranno guidati dai ragazzi del Liceo, sempre in collaborazione con il dott. Matullo, alla scoperta delle bellezze archeologiche del nostro territorio.

La premiazione avverrà mercoledì 13 aprile alle ore 10.00 presso la palestra del Liceo, dove il prof. De Vivo terrà una lectio magistralis sul tema “Vitruvio e le figure del potere”. Gli alunni vincitori saranno premiati dal Rotary Club di Formia-Gaeta, dall’Associazione Ex Alunni del Liceo, dall’Associazione Inner Wheel di Formia e dagli amici del dott. Nicola Riccardelli che per anni si è adoperato per il sostegno economico della competizione e che è recentemente scomparso.

Accanto alla manifestazione maggiore il 5 aprile si è svolto il Certamen Vitruvianum Minus, riservato agli studenti meritevoli del secondo anno dell’ISS Liceo “Cicerone – Pollione”. Il vincitore sarà premiato dal dott. Benedetto Capobianco dell’Allianz Bank insieme agli altri vincitori la mattina del 12 aprile.

Il Certamen si avvale del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Formia e dell’AICC “Associazione Italiana di Cultura Classica” Delegazione di Roma e del contributo di aziende e privati cittadini, a testimonianza del forte legame che il Liceo classico ha con la città e con i suoi ex studenti che continuano ad amare e sostenere la scuola in cui si sono formati.