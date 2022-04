A Cori il sindaco De Lillis si ricandida e incontra i cittadini

“Si terrà domani, sabato 9 aprile, alle ore 18.00 presso i giardini ‘Francesco Porcari’ a piazza Signina, il primo incontro pubblico con il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, che si appresta a chiedere di nuovo la fiducia dei suoi concittadini alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Recentemente ufficializzata la ricandidatura dell’attuale primo cittadino dalla coalizione ‘Cori e Giulianello Insieme’ – composta da PD, MAG, PSI e indipendenti – si dà il via agli appuntamenti elettorali con questo primo incontro in cui De Lillis illustrerà gli obiettivi conseguiti e in fase di realizzazione sulla base di un Progetto di Città che ha voluto coniugare l’attenzione alle esigenze quotidiane dell’amministrazione cittadina con la visione di quello che sarà il futuro di questo territorio. E soprattutto si parlerà del percorso da proseguire per l’ultimazione di quanto è stato avviato dal 2017 con una particolare attenzione rivolta ai problemi sorti in questi anni nella sanità territoriale e amplificati dalla pandemia da Covid-19, alle possibilità di intervento offerte dal PNRR e al coinvolgimento delle forze sociali e associative in uno “spazio aperto” di amministrazione partecipata così come felicemente portata avanti sin qui.





Mauro De Lillis incontrerà di nuovo i cittadini sabato 16 aprile alle ore 18.00 presso i giardini della Stazione a Giulianello.”