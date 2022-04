Ufficializzato il quinto candidato sindaco: è Paolo Mellano

Corsa a cinque per le prossime amministrative a Sabaudia, il movimento “Cittadini per Sabaudia” presenta il candidato sindaco. Si tratta di Paolo Mellano cinquant’anni, Ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, dove si occupa di pratiche del settore finanziario e tributario.

Si forma presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, dove ha concluso il percorso di studi in Scienze Politiche. Ha prestato servizio a Vercelli, Rimini e Verona, ricoprendo il ruolo di Comandante di Reparto. A Verona è stato eletto consigliere della Terza Circoscrizione dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza. Nel 2013 torna a vivere a Sabaudia, dove ricopre – tra gli altri – l’incarico di Comandante del Gruppo Addestrativo del Comando Artiglieria Controaerei. In oltre trent’anni di servizio ha partecipato a missioni di pace ONU in Albania, Afghanistan, Libano e Turchia: esperienze forti e significative che hanno rafforzato il suo impegno politico e sociale, divenendo presidente e attivista di associazioni e progetti di utilità sociale. Sposato, ha due figlie di 22 e 20 anni.





“Dopo una lunga meditazione ho capito che era il momento di compiere una scelta coraggiosa e di mettere totalmente al servizio della mia Città il mio modo di essere e di agire: disponibile all’ascolto, alla continua ricerca del confronto, determinato a compiere scelte condivise; attento all’uso delle parole, sempre alla ricerca del bene comune, impegnato a valorizzare ciò che unisce piuttosto che a enfatizzare ciò che divide; ligio al dovere e rispettoso delle regole, applicando sempre il buon senso. È con questo spirito che mi metto a disposizione come Sindaco, perché voglio bene alla mia Città e alle persone che vi abitano e desidero che i Cittadini di Sabaudia possano trovare una nuova concordia anche attraverso l’impegno al dialogo tra tutti, rispettosi dei ruoli ma lontani da qualsiasi etichetta sociale, politica o di categoria. Solo così potremo continuare quel percorso di crescita che Sabaudia sta vivendo”, commenta il candido sindaco Paolo Mellano.

“Mi presento con una squadra fatta di donne e uomini per bene, volti conosciuti e volti nuovi, ma di sicuro tutte persone di spessore morale. Cittadini di buona volontà uniti da un solo, unico obiettivo: mettersi al servizio della propria comunità – continua Mellano –. Il Comune di Sabaudia ha intrapreso un cammino importante negli ultimi cinque anni, anche grazie a loro, con tante opere di grande impegno economico che permetteranno alla nostra città di tornare al completo splendore, proseguendo nell’opportunità di cambiamento abbracciata con le scorse elezioni. Io sono pronto!”. Il candidato sindaco sarà appoggiato da due liste.