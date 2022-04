Ventotene riconosciuta capitale dei valori europei

In seduta plenaria a Strasburgo il Parlamento europeo ha accolto la proposta fatta dall’On. Salvatore De Meo e dal collega spagnolo Ruiz Deveza: Ventotene è stata riconosciuta Capitale storica della costruzione morale ed intellettuale dei valori europei.

«È stato formalmente riconosciuto – dichiara l’On. De Meo – il valore di Ventotene come culla degli ideali della nostra Europa. L’isola dell’arcipelago pontino rappresenta un luogo della memoria per la salvaguardia degli ideali ispiratori e dei valori comuni che hanno segnato lo sviluppo del processo di integrazione europea.





Tale riconoscimento – continua De Meo – risulta coerente anche con la programmazione italiana di recuperare il carcere di Santo Stefano per farne un centro studi europeo permanente e testimonianza fisica di una parte importante del progetto europeo che, non a caso, sarà intitolato alla memoria di David Sassoli, il Presidente del Parlamento europeo prematuramente scomparso lo scorso gennaio che, durante il suo mandato, si è prodigato per confermare e rafforzare il concetto dei padri fondatori a favore di un’Europa più unita e più libera.

L’isola di Ventotene – continua l’eurodeputato – è al centro del dibattito europeo anche alla luce del lavoro di aggiornamento e rivisitazione in chiave attuale del suo Manifesto affinché possa diventare momento di confronto e condivisione per rafforzare principi e valori comuni indispensabili per affrontare le sfide presenti e future.

Nella stessa Relazione sull’attuazione delle misure di educazione civica europea – dichiara ancora l’On. De Meo – è stata anche approvata la proposta presentata da me e dalla mia collega Isabella Adinolfi di sostenere gli Stati membri per la realizzazione in ogni comune di un monumento dell’Unione europea affinché i cittadini possano avere anche visivamente un simbolo permanente dei valori e dell’integrazione europea e si possa favorire una migliore e maggiore percezione di un’Europa che è molto più vicina, presente e necessaria di quanto abbiamo finora immaginato. Credo che questo sia un segnale importante – conclude Salvatore De Meo – per sottolineare come la coesione degli Stati membri abbia bisogno di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini europei che sono e dovranno essere parte integrante del progetto europeo».