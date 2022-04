Questo sabato al Teatro Europa di Aprilia l’omaggio ai Queen e Freddie Mercury

È tutto pronto per il concerto The Queen Rhapsody, al Teatro Europa di Aprilia questo sabato, 9 aprile, alle 21.00.

In scena la trasgressione e le migliori canzoni di tutti i tempi con la musica di uno dei più grandi miti del panorama rock. Sul palco, si esibiranno i Giovani Filarmonici Pontini con i Queen Tribute, la band che omaggia la musica dei Queen e di Freddie Mercury. I The Queen Tribute ripercorreranno i classici dei Queen miscelando gli arrangiamenti classici con le armonizzazioni digitali.





Partecipare al concerto sarà come viaggiare nel tempo. Con Jordan Trey voce; Giovanni Di Caprio alle chitarre; Emanuele Casale alle tastiere e voce; Giovanni Gregori alla batteria e Nick Valente al basso anche I Giovani Filarmonici Pontini, giovani musicisti provenienti da molti dei comuni della provincia di Latina che, diretti dal maestro Stefania Cimino, saranno il supporto alla band che per un’ora e mezza proporrà Bohemian, Rhapsody, Somebody to Love, Bicycle Race e tantissimi altri classici tutti da cantare, per una serata elettrizzante che proporrà più di venti indimenticabili successi, dell’intramontabile gruppo musicale degli anni ‘70, da One vision fino a We are the champions.

Info e prenotazioni: 327 291 8739 – giovanifilarmonici.pontini@gmail.com