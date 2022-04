L’infiammazione vaginale è un processo irritativo o infettivo che riguarda la vagina. La maggior parte delle infiammazioni vaginali prende il nome di vaginite e sono causate da patogeni come il lievito o i batteri. Lo scopo di questo articolo è quello di illustrare brevemente i principali disturbi causati dall’infiammazione vaginale. Clicca qui se ricerchi un approfondimento sull’infiammazione vaginale.

Che cos’è la vaginite?

Secondo lo studio del dott. Edward J. Pavlik la vaginite è un termine medico per descrivere vari disturbi che causano l’infezione o l’infiammazione della vagina principalmente dovuti ad un’alterazione della flora batterica vaginale e del suo pH. La vulvovaginite si riferisce all’infiammazione sia della vagina che della vulva (i genitali femminili esterni). In alcuni casi, l’infiammazione vaginale deriva da organismi che sono trasmessi tra i partner sessuali, dalla secchezza vaginale, dalla mancanza di estrogeni e da alterazioni del pH vaginale.





Le forme più diffuse di vaginite sono: la Candida, la vaginite batterica, la clamidia, la gonorrea, la vaginite non infettiva e la vaginite atrofica.

Cosa sono le infezioni da candida o “lievito”?

La candida è normalmente presente nella vagina, così come nella bocca e nel tratto digestivo di tutte le persone, indipendentemente dal sesso. L’infezione vaginale da candida si verifica, quando questo fungo, incomincia a crescere a dismisura alterando la flora batterica vaginale. Questa proliferazione può essere causata ad esempio dall’assunzione di un antibiotico o durante la gravidanza dove si verificano cambiamenti del livello ormonale. Un’infezione si verifica quando la candida normalmente presente aumenta e causa sintomi fastidiosi.

Un’altra categoria di farmaci che possono permettere la crescita eccessiva della candida sono gli immunosoppressori.

Cos’è la vaginosi batterica?

La vaginosi batterica è l’infezione vaginale più comune nelle donne in età riproduttiva (che non sono ancora andate in menopausa). La vaginosi batterica è causata da una combinazione di diversi batteri che tipicamente vivono all’interno della vagina. Questi batteri, quando si sviluppano alterano il normale pH vaginale. Non è un’infezione che può essere trasmessa sessualmente.

Cosa sono la tricomoniasi, la clamidia e la vaginite virale?

L’infezione vaginale può derivare da parassiti, batteri o virus a trasmissione sessuale.

La tricomoniasi è causata da un minuscolo organismo unicellulare noto come protozoo. Quando questo organismo infetta la vagina, può causare sintomi sgradevoli come prurito vaginale e perdite vaginali maleodoranti. Questo tipo di vaginite si trasmette attraverso i rapporti sessuali, per cui il trattamento per la cura deve essere seguito anche dal partner.

La clamidia è la più comune infezione a trasmissione sessuale, soprattutto nei giovani adulti dai 15 ai 24 anni che hanno più partner sessuali. Le infezioni da Clamidia sono curabili con farmaci antibiotici, il miglior trattamento per la clamidia è la prevenzione. L’uso corretto e costante di preservativi riduce il rischio di contrarre non solo la clamidia, ma anche altre infezioni a trasmissione sessuale.

I virus sessualmente trasmessi sono una causa comune di vaginite che causa l’infiammazione dei genitali femminili. Il tipo più comune di vaginite virale è il virus herpes simplex (HSV).

Il virus herpes simplex è spesso chiamato semplicemente infezione da herpes. Queste infezioni si diffondono attraverso il contatto sessuale e spesso portano a piaghe dolorose. I focolai di herpes sono spesso associati allo stress o al disagio emotivo. Si può anche prendere l’herpes che colpisce la bocca-faringe attraverso il sesso orale.

Il papillomavirus umano (HPV) a basso rischio causare condilomi, chiamati verruche genitali, e può essere trasmesso attraverso tutti i rapporti sessuali. Questo virus può causare la crescita di dolorose verruche nella vagina, nel retto, nella vulva o nell’inguine. L’uso del preservativo è consigliato anche se non offre una protezione del 100%.

La vaginite non infettiva è una reazione allergica, senza che ci sia una sottostante infezione. La causa più comune è l’utilizzo di prodotti aggressivi come spray vaginali, saponi profumati, salviette intime, lubrificanti, detergenti, ammorbidenti e biancheria sintetica.

Sintomi e cause delle infezioni vaginali

Infezioni da Candida o “lievito”, i sintomi includono:

perdite vaginali bianche e dense della consistenza della ricotta;

perdite vaginali acquose e generalmente inodore;

prurito e rossore;

piccole abrasioni vulvari;

bruciore durante la minzione.

Vaginosi batterica

Può essere asintomatica, quando ci sono sintomi, questi sono:

perdite vaginali maleodoranti. L’odore peggiora dopo le mestruazione e i rapporti sessuali;

prurito e arrossamento vaginale

Trichomoniasis

I sintomi includono:

perdite vaginali schiumose, giallo verdastre e dall’odore sgradevole;

prurito e indolenzimento della vagina e della vulva,

bruciore durante la minzione;

dolore al basso ventre dopo i rapporti sessuali.

Clamidia

Sfortunatamente, molte persone con infezione da clamidia non notano i sintomi, rendendo difficile la diagnosi. Non sempre si verificano perdite vaginali con questa infezione. Più spesso, si può verificare:

leggero sanguinamento, specialmente dopo i rapporti sessuali

dolore al basso ventre e nel pavimento pelvico.

Vaginite da herpes (HSV)

Il sintomo principale della vaginite da herpes è il dolore associato a lesioni o piaghe. Queste piaghe di solito sono visibili sulla vulva o sulla vagina, ma occasionalmente sono all’interno della vagina e possono essere viste solo durante un esame ginecologico.

Papillomavirus umano (HPV)

I sintomi includono verruche sui genitali che di solito sono di colore bianco o grigio, ma che possono essere rosa o viola. Tuttavia, le verruche visibili non sono sempre presenti, e il virus può essere rilevato solo con esame specifico (Pap test)

Vaginite non infettiva

I sintomi includono:

prurito, bruciore e irritazione nella vulva e nella vagina.

perdite vaginali spesse, simili a muco, gialle o verdi.

Come si prende la vaginite?

La vaginite ha molteplici cause, a seconda del tipo di vaginite.

Cambiamenti nei microorganismi nella vagina. Due dei tipi più comuni di vaginite – infezioni da lievito e vaginosi batterica – si verificano quando ci sono cambiamenti nell’ambiente interno naturale della tua vagina, o flora vaginale. Le infezioni da lievito si verificano quando c’è una crescita eccessiva del fungo “candida”. La vaginosi batterica si verifica quando c’è una crescita eccessiva di batteri Gardnerella vaginalis.

Infezioni da trasmissione sessuale. Parassiti, batteri e virus che causano infezioni possono passare da persona a persona attraverso il contatto sessuale.

Prodotti con sostanze chimiche irritanti. Alcune delle sostanze chimiche contenute nei prodotti comunemente usati per una buona igiene possono causare danni alla flora batterica vaginale e causare una vaginite.

Cambiamento dei livelli ormonali. Il calo degli estrogeni è uno delle principali cause della vaginite.

Domande frequenti

La vaginite è contagiosa?

Le infezioni sessualmente trasmesse che causano la vaginite sono contagiose. Trichomoniasis, clamidia, herpes e HPV si diffondono da persona a persona i rapporti sessuali. Essere infettati può portare all’infiammazione vaginale. La vaginosi batterica non è contagiosa.

Come viene diagnosticata la vaginite?

Il ginecologo dopo un esame obbiettivo e un’anamnesi della paziente eseguirà un tampone vaginale e misurerà il pH della vagina.

Come viene trattata la vaginite?

La chiave per un trattamento adeguato della vaginite è una diagnosi corretta. Questo non è sempre facile poiché gli stessi sintomi possono esistere in diverse forme di vaginite.

La cosa importante da capire è che i farmaci possono curare solo i tipi più comuni di candida associati alle infezioni vaginali da lievito e non cureranno altre infezioni da lievito o qualsiasi altro tipo di vaginite.

La vaginite non infettiva viene trattata individuando la probabile causa. Se recentemente ad esempio si è cambiato il sapone o detersivo per il bucato, o è stato aggiunto un ammorbidente, è necessario interromperne l’utilizzo per vedere se i sintomi permangono. La stessa metodologia deve essere applicata se si una un nuovo spray vaginale, tampone, assorbente o lubrificante.

La vaginite può scomparire senza essere trattata?

Non è consigliabile aspettare che la vaginite scompaia da sola in quanto potrebbero sorgere delle complicazioni.

Tuttavia, alcune infezioni lievi del lievito vanno via da sole. La vaginosi batterica di solito guarisce da sola, ma se non viene trattata può mettere a rischio la gravidanza.

Alcuni tipi di HPV ad alto rischio possono portare al cancro cervicale.

Come posso prevenire le infezioni vaginali?

Ci sono accorgimenti che si possono adottare per evitare le infiammazioni vaginali:

Evitare di indossare vestiti che trattengono il calore e l’umidità. Indossare mutandine di nylon, collant senza una protezione di cotone, pantaloni attillati o jeans può portare a infezioni da lievito. Sono preferibili tessuti larghi e “traspiranti” che non trattengono l’umidità, come il cotone.

Evitare di rimanere troppo a lungo in un costume da bagno bagnato o con abbigliamento sportivo sudato. L’ambiente caldo e umido è ideale per la crescita di lieviti e batteri.

Lo yogurt e i probiotici contengono lactobacillus, ideale per il ripristino della flora batterica vaginale.

Limita lo zucchero

Evitare di pulire la vagina con saponi o spray molto profumati. Gli spray vaginali o i saponi molto profumati possono irritare la vagina e peggiorare l’infezione vaginale.

Non fare la doccia. La doccia può alterare il sano equilibrio dei batteri nella tua vagina e portare a un’infezione vaginale. I tamponi possono anche nascondere un’infezione che hai già.

Usa preservativi. Pratiche sessuali più sicure possono aiutare a prevenire il passaggio di malattie tra i partner.

In caso di premenopausa è bene consultare il ginecologo per valutare l’assunzione di ormoni, bassi livelli di estrogeni facilitano le infezioni vaginali. In questi casi è consigliabile anche l’utilizzo di creme lubrificanti per evitare la secchezza vaginale.